Что связывало Карла Лагерфельда с Россией

Легендарный модельер Карл Лагерфельд скончался во вторник, 19 февраля, во Франции от рака поджелудочной железы. Несмотря на то, что именитый кутюрье являлся выходцем из Германии, он всё же был тесно связан с Россией.

Отец модельера Отто Лагерфельд вместе с женой в начале прошлого века жил во Владивостоке, сообщает Мир24. В России родители будущего кутюрье оказались из-за работы Отто – он руководил представителем компании Nestle. Во время революции супружеская пара покинула Россию и вернулась в Германию, где в 1933 году у них родился сын Карл.

В последствии Лагерфельд не единожды лично приезжал в Россию. Он отмечал, что «такого количества красивых женщин в жизни не видел».

«Вы дарили любовь и поддержку невероятному количеству людей, в том числе и мне. Так благодарна за все, что вы сделали для меня. Покойтесь с миром, король!», - поблагодарила маэстро русская модель Наталья Водянова.