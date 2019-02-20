Путин: надо выплачивать по 1 млн рублей учителям, которые едут в деревню

Президент России считает, что учителям, которые едут работать в малые города, деревни и села, следует выплачивать по 1 миллиону рублей. Об этом политик заявил в рамках послания Федеральному Собранию.

Глава государства также отметил, что в настоящий момент во многих деревенских школах нет хорошего ремонта и даже отопления. По его словам, за два года необходимо устранить эту проблему. Кроме того, Путин подчеркнул, что федеральное правительство должно помочь регионам, которые не располагают финансовыми возможностями.

В рамках выступления президент России также заявил, что 17 миллиардов рублей будет направлено на реконструкцию и строительство домов культуры и сельских клубов.