Челябинцев приглашают принять участие в опросе, посвященном службе в армии

Информационный портал «Челябинск Сегодня» проводит опрос, приуроченный к Дню Защитника Отечества. Жителям Челябинска предлагают ответить на вопрос «В каких войсках вы бы хотели служить?». Предполагается, что в опросе примут участие на только мужчины, но и женщины. Для представительниц прекрасного пола подготовлен последний пункт опроса «Я женщина и просто хочу знать результат». Ответить на вопросы можно в группе сайта «ВКонтакте».

Результаты голосования будут опубликованы на сайте «Челябинск Сегодня» накануне 23 февраля.