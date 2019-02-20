Президент России заявил, что в стране продолжат активно бороться с бедностью

Российский лидер Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию заявил, что в настоящий момент за чертой бедности в стране живут 19 миллионов человек, но РФ продолжит бороться с этой проблемой.

Путин отметил, что в 2000 году за чертой бедности находились 40 миллионов человек, то есть за 19 лет удалось достичь определенных успехов в этой сфере. Однако, по словам главы государства, такое число по-прежнему является очень большим.

Президент России отметил, что чаще всего с бедностью сталкиваются семьи с инвалидами, многодетные семьи и пенсионеры. Владимир Путин добавил, что такое положение вещей давит на человека, поскольку он вынужден экономить на самом необходимом, иногда даже на еде. "Государство должно помогать", – заключил политик.