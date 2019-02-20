Многодетным семьям предоставят льготу для закрытия ипотеки

В России решили предоставить специальные льготы для погашения ипотеки тем семьям, в которых трое и более детей. Выплаты будут выдаваться из федерального бюджета вне зависимости от материнского капитала.

Президент страны Владимир Путин сообщил, что нововведение начнёт действовать задним числом – с начала текущего года. Сумма выплаты при этом составит 450 тысяч рублей, передаёт Мир24. В совокупности с материнским капиталом многодетная семья сможет получить более 900 тысяч рублей.

В отличии от маткапитала, который выплачивают через ПФР, новая льгота будет предоставляться из федерального бюджета.