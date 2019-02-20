Путин предложил увеличить выплаты для семей с детьми до 2 прожиточных минимумов

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию днем в среду, 20 февраля, предложил повысить выплаты для семей с детьми до двух прожиточных минимумов.

Глава государства отметил, что льготой смогут воспользоваться примерно 70 процентов российский семей. Путин также предложил повысить с 1 июня пособие для детей с инвалидностью до 10 тысяч рублей. Политик пояснил, что это небольшая сумма в такой ситуации, однако и она может помочь семье, в которой растет нездоровый ребенок.

Кроме того, президент России заявил, что необходимо снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми. "Больше детей – меньше налогов", – подчеркнул Владимир Путин.