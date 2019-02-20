Путин предложил увеличить выплаты для семей с детьми до 2 прожиточных минимумов
20 февраля 2019, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
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20 февраля 2019, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
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