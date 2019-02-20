Путин в послании Федеральному Собранию призвал двигаться только вперед

В среду, 20 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин выступает с посланием Федеральному Собранию. Глава государства призвал двигаться только вперед и постоянно набирать темп.

Политик подчеркнул, что ни в коем случае нельзя работать по накатанной и считать, что что-либо не получится – с таким настроением, по словам Путина, "лучше вообще не подходить к снаряду".

Президент России убежден, что активно действовать следует уже сейчас и не отступать от намеченных планов. Владимир Путин также заметил, что важной задачей является развертывание национальных проектов. "Это долгосрочная перспектива", – добавил глава страны.