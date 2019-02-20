Челябинцев приглашают посмотреть трансляцию проекта «Язык Энштейна»

Устный журнал «Язык Энштейна» - так называется проект, в рамках которого ученые рассказывают о новостях из мира науки. Сегодня, 20 февраля, состоится пятый выпуск журнала. В нем примут участие Александр Герасимов, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физической электроники и кафедры оптоинформатики ЮУрГУ, Екатерина Блинова, кандидат биологических наук, доцент кафедры радиационной биологии ЧелГУ и Илья Стахеев, основатель «Тотального диктанта».

Проект состоится по адресу: ул. Орджоникидзе 58,а, корпус 3 (музей «Экспериментус»). Кроме того, будет вестись онлайн-трансляция устного журнала в изданиях медиахолдинга «Гранада Пресс»: в группах «ВКонтакте» изданий «Вечерний Челябинск», «Полит 74», «Южноуральская панорама», «Губерния», «МК-Урал», «Челябинск Сегодня».

Медиахолдинг выступил информационным спонсором журнала. Шеф-редактор «Гранада Пресс» Андрей Трушников подчеркнул, что сегодня наука играет большую роль в повседневной жизни.

«В этом есть большая заслуга челябинских ученых, поэтому нашим издания интересно поддерживать такой проект», - сказал он.