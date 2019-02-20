Россияне ответили, как часто используют рабочий интернет не по назначению

Опрос, проведённый среди россиян, показал, как часто люди используют интернет на рабочем месте не по назначению и как это влияет на производительность труда.

Около четверти респондентов заверили, что в рабочее время пользуются глобальной паутиной только по долгу службы, и только 13% сознались, что часто используют рабочий интернет в личных интересах, сообщает РИА Новости.

Многих останавливают штрафы и выговоры. Такое наказание ждёт 6% опрошенных. При этом большая часть респондентов утверждают, что у них на работе нет запрета на использование Сети в личных интересах. Более того, 21% уверены, что станут хуже работать, если им запретят отвлекаться на интернет. 22% считают, что это пойдёт во благо, а остальные уверены, что не заметят разницу в производительности труда.

Чаще всего сотрудники в интернете читают новости и книги, проверяют соцсети и почту, а также общаются через мессенджеры. Лояльнее всего к такому поведению работников относятся в сфере туристической деятельности и искусства.