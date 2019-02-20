Знаменитый российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич утром в среду, 20 февраля, пояснил свое заявление о том, что "80 процентов жителей планеты являются идиотами".

Андрей Макаревич подчеркнул, что эти громкие слова принадлежат не ему, а известному американскому писателю Эдгару Аллану По. В сегодняшней беседе с журналистом телеканала РЕН ТВ артист отметил, что литератор и вовсе имел в виду население всей планеты.

Музыкант добавил, что полностью согласен с этим высказыванием, поскольку "так и есть". Себя же Макаревич причислил к 20 процентам жителей Земли, которые не являются идиотами.