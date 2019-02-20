Что россияне дарят защитникам Отечества

Операторы фискальных данных подсчитали, что же россияне выбирают в качестве подарков на День защитника Отечества. Оказалось, что жители страны больше склонны к практичным подаркам.

Оператор сообщает, что чаще всего россияне в качестве подарка выбирают гаджеты или одежду. На них в среднем уходит 7 250 и 3 150 рублей соответственно, передаёт RT.

Кроме того, жители страны выбирают подарки из категорий «авторемонт» - 5 550 рублей, а также аксессуары для охоты или рыбалки – 2 550 рублей. В барах и ресторанах в праздничные дни граждане тратят около 1 250 рублей.

«В этом году мы видим, что при приобретении подарков покупатели всё больший акцент делают на практичных категориях товаров. В частности, в этот раз мужчинам, скорее всего, подарят больше гаджетов, а также предметов одежды и обуви», - рассказал эксперт.