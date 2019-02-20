Стоит ли ждать конкурсанта от Украины на «Евровидении-2019»

На Украине посчитали, что уж лучше на Евровидение не поедет никто, чем посылать туда артиста, выступающего с гастролями в России. Так, по мнению премьер-министра страны, не придётся объяснять, что «между Россией и Украиной нет дружбы».

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Вячеслав Кириленко заявил, что «Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать». Такую позицию он объясняет тем, что между двумя странами на данный момент есть только «оккупация» и «агрессия», передаёт РИА Новости.

В финал отборочного конкурса на Украине прошли участники, планирующие свои гастроли в России, а также группы, среди участников которых есть россияне.