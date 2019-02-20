Старость боятся, но не готовятся к ней

Россияне не готовятся к наступлению старости. Большинство населения не имеют такой возможности. Максимум, о чём заботятся люди предпенсионного возраста - это диета, спортивные занятия и накопление денег.



Как и половина населения мира, мы связываем старость с бедностью, болезнями, финансовыми трудностями. Это подтверждают данные компания Ipsos, которая опросила целевую аудиторию в 30 странах мира. Так, 33% населения мира ждут старость с оптимизмом, в некоторых странах этот показатель достигает 73% (Индия), 63% (Турция), 62% (Польша). Как ни странно, в Болгарии, Японии и Испании обеспокоены приближением старости - соответственно 87%, 87%, 83%. В России с негативом ожидают серебряный возраст 80% населения.



В разных странах колеблется возраст наступления старости. В России считают, что она приходит в 61 год, чуть раньше - в Саудовской Аравии и Малайзии - 55-56 лет, однако в европейских странах этот показатель сдвигается вглубь возраста.



Среди отрицательных черт старости люди называют недостаток денег (30%), потерю мобильности (26%), проблемы с памятью (24%). А 46% россиян ставят на первое место финансовые проблемы.



Но опрашиваемые отметили и плюсы пожилого возраста - это возможность больше общаться с семьёй и друзьями, не работать, выделение времени на увлечения и отдых. Причём все респонденты понимают что нужно делать, чтобы последний отрезок жизни провести достойно, но не все имеют на это возможность.



