Кошка Лагерфельда – наследница великого модельера

Любимая кошка Карла Лагерфельда Шупетт может унаследовать всё состояние именитого модельера. Кутюрье не раз заявлял, что пушистая подруга стала «центром его мира».

Шупетт подарили Лагерфельду в 2011 году, сообщает РИА Новости. С тех пор модельер написал о ней книгу, завёл для любимицы аккаунты в Instagram и Twitter. Кроме того, при жизни хозяина Шупетт активно участвовала в фотосессиях. Например, две из них принесли лично кошке около трёх миллионов евро.

«У Шупетт есть свое состояние, она наследница, и если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться», - заявил кутюрье за несколько лет до смерти. Также он говорил, что если кошка покинет мир раньше него, то прах модельера следует развеять вместе с прахом мамы и Шупетт.

Что же касается наследования кошкой состояния модельера, то законы Франции не позволяют оставлять наследство животным. Однако, возможным вариантом станет создание фонда, в котором будут заботится о Шупетт за счёт состояния её умершего хозяина.