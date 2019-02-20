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В России могут вновь появиться вытрезвители

20 февраля 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

В России могут вновь появиться вытрезвители
фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что в России в будущем могут вновь появиться вытрезвители. В настоящий момент данную идею обсуждают в Совфеде, а в Министерстве финансов к этой инициативе отнеслись благосклонно.

В Минфине и МЭР подчеркнули, что на реализацию данного проекта потребуются дополнительные средства, которые в бюджете сейчас не предусмотрены. Как отмечает kp.ru, после устранения всех замечаний данный законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Восстановлением вытрезвителей будут заниматься региональные власти, а правительство лишь сформулирует общие требования для таких заведений. Доставлять пьяных граждан в вытрезвители будут полицейские, но пока непонятно, кто будет платить за их пребывание там.

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