Известный российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в беседе с журналистами призвал принять как данность тот факт, что 80 процентов населения Земли являются идиотами.

Макаревич подчеркнул, что выступает против практики запретов, однако готов запретить "орать по телевизору" сразу нескольким выступающим. По мнению артиста, это калечит психику граждан, поскольку подавляющее большинство жителей нашей планеты – идиоты.

В интервью порталу "Лента.ру", которой было опубликовано утром в среду, 20 февраля, Андрей Макаревич заметил, что себя он "зачислил в оставшиеся двадцать процентов" населения Земли.