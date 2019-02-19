Медведев заморозил на пять лет рост платы за воздействие ТКО на экологию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал сегодня постановление, замораживающее рост платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов.

«Только что подписал специальное постановление, которым мы замораживаем рост платы за негативное воздействие на окружающую среду. Размер платежей за размещение ТКО на 2019 – 2023 годы останется на уровне 2018 года», - заявил Дмитрий Медведев на селекторном совещании по вопросу перехода регионов на новую систему обращения с ТКО.

Председатель правительства РФ также призвал руководство регионов провести «мусорную реформу» так, чтобы население заметило изменения не только в квитанциях за вывоз мусора, и не допустить необоснованного роста тарифов.

«Самым худшим результатом этой работы, просто ее дискредитацией, будет ситуация, когда тариф вырос, а никаких изменений не видно. Это категорически недопустимо», - приводит слова премьер-министра РИА Новости.