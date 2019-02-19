В ходе КТО в Дагестане ликвидирован боевик, готовивший теракт

В Дербентском районе республики Дагестан сегодня была проведена контртеррористическая операция, в ходе которой силы правопорядка нейтрализовали боевика, готовившего теракт в Дербенте.

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в республике Дагестан получил информацию о подготовке преступления террористической направленности. В связи с этим органы безопасности провели проверку домостроений в поселке Белиджи Дербентского района и установили местонахождение вооруженного боевика. Начальник республиканского УФСБ РФ ввел режим контртеррористической операции в административных границах Дербентского района.

Бандит отказался сложить оружие и сдаться органам правопорядка. В ходе боестолкновения он был заблокирован в заброшенном строении и ликвидирован. Личность бандита установлена: он недавно освободился из мест лишения свободы, но преступных замыслов не оставил. На месте перестрелки были обнаружены оружие, боеприпасы и тайник с готовым к использованию «поясом смертника» и самодельным взрывным устройством большой мощности. В ходе обыска по месту жительства обнаружена целая лаборатория с большим количеством компонентов для изготовления СВУ.

Операция завершена успешно, потерь среди личного состава и мирного населения нет. Режим КТО на территории Дербентского района республики Дагестан прекращен с 17.00, сообщает НАК РФ.