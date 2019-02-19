Суд признал законным приговор бывшей жене Джигарханяна

Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Виталины Цымбалюк-Романовской, ранее признанной виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни.

В конце прошлого года мировой Останкинский суд Москвы признал Виталину Цымбалюк-Романовскую, бывшую супругу народного артиста СССР Армена Джигарханяна, виновной по статье 137, часть 1, УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Ей было назначено наказание в виде 200 часов исправительных работ и компенсация морального вреда, причиненного Армену Джигарханяну, в размере 200 тысяч рублей.

Сегодня Останкинский суд Москвы оставил этот приговор без изменений. Теперь он вступил в законную силу и должен быть исполнен, сообщают «Вести».