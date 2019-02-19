Инспектор ДПС помог хромой собаке, остановив движение машин

Инспектор ГИБДД в Челябинске помог пересечь дорогу хромой дворняге, остановив автомобильное движение. Этот сострадательный поступок запечатлел видеорегистратор очевидца, проезжавшего по дороге.

Инспектор ГИБДД вышел из служебного автомобиля, заметив на краю проезжей части травмированную собаку, которая не решалась пересечь дорогу из-за потока машин. Человек пришел на помощь: выйдя на проезжую часть, инспектор остановил автомобильное движение и подал собаке знак, что она может спокойно перейти дорогу.

Прихрамывая, пес пересек проезжую часть, после чего сотрудник ДПС дал знак автомобилистам, что они могут продолжать движение. «Челябинск не так уж и суров!», - отметили пользователи сети в комментариях к видео.