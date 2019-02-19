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Скандальный учебник по истории Крыма изъяли из школ

19 февраля 2019, 20:14 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

Скандальный учебник по истории Крыма изъяли из школ
Pixabay.com

Учебник по истории Крыма для 10-х классов республиканских школ, в связи с которым на прошлой неделе разразился скандал, изъят из школьных библиотек. Его дальнейшую судьбу решит рабочая группа.

Общественные организации крымских татар потребовали изъять учебное пособие «История Крыма» после того, как обнаружили в нем утверждения о положительной реакции крымских татар на оккупацию полуострова немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. В книге также утверждалось, что многие крымские татары сотрудничали с фашистами.

«Теперь дальнейшую судьбу этого учебника решит рабочая группа. Есть два варианта: методическая рекомендация или доработка соответствующих параграфов учебного пособия», - рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова. Ее слова приводит «АН-Крым».

 

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