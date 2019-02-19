Автомобильный эксперт: Водителей надо учить, а не наказывать

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что нужно увеличить штрафы за разговоры по телефону и другие действия с гаджетом за рулем.

«Водители уже морально и физически устали от депутатских инициатив. Невозможно ездить по правилам, которые меняются практически каждый месяц. Уже в ГИБДД заявили, что нужен мораторий на любые изменения в правилах либо в ответственности за нарушения. На мой взгляд, это крайне необходимо. Никакие ужесточения ни на что не повлияют. Ясно, что и сейчас привлекают к ответственности крайне редко. Доказать, что кто-то говорил по телефону во время вождения, очень сложно. Фото и видеофиксация на это не распространяется, специально отследить это довольно сложно, поэтому если люди сами не понимают, что это опасно, они становятся виновниками ДТП со всеми вытекающими отсюда последствиями. Надо постараться нормально применять те нормы, которые есть при всем их несовершенстве. Я считаю, стабильность в правилах была бы гораздо полезнее для безопасности дорожного движения, чем постоянные "улучшения"», - рассказал Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Об этом пишет НСН.