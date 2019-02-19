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Создать защиту от паводков

19 февраля 2019, 19:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Создать защиту от паводков

В кубанском парламенте на планерном совещании под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты вернулись к вопросу о состоянии гидротехнических сооружений (ГТС) в Краснодарском крае.

На январской планерке парламентарии уже всесторонне рассмотривали данный вопрос и выявили ряд проблем, требующих скорейшего решения. В их числе была отмечена необходимость финансовой поддержки из краевого бюджета муниципальным образованиям на разработку проектной и рабочей документации по капитальному ремонту ГТС, а также на подготовку документов для постановки на учет бесхозяйных сооружений. Реализация этого и других поручений и стала предметом рассмотрения очередного планерного совещания. В нем приняли участие член Совета Федерации Владимир Бекетов, краевые министры природных ресурсов Сергей Еремин, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергей Капустин, финансов Сергей Максименко, представитель правового департамента администрации края. Юрий Бурлачко отметил, что на предыдущем совещании органам власти были даны рекомендации, в том числе по внесению изменений в государственную программу края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» в части включения мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и выработки механизма выделения финансирования указанных мероприятий. - Сегодня мы собрались, чтобы обсудить результаты проделанной работы, определить, где еще необходима помощь, – подчеркнул спикер ЗСК. По информации министра природных ресурсов, в настоящее время ведомством подготовлен проект постановления главы администрации края о внесении изменений в названную госпрограмму. В нем предусмотрено предоставление субсидий муниципалитетам Кубани на разработку проектной документации на капремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств краевого бюджета. Кроме того, в программу предлагается включить мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника либо от права собственности на которые собственник отказался. Что касается вопроса о ежегодном увеличении финансирования указанных мероприятий за счет федерального бюджета, то, по словам Сергея Еремина, его ведомством подготовлен проект обращения главы администрации (губернатора) края в адрес Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева с просьбой об увеличении финансирования из федерального бюджета мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод. По мнению секретаря профильного комитета ЗСК Андрея Булдина, комитет во взаимодействии с министерствами отработал поручения прошлого планерного совещания. «Возможность выделения финансирования муниципальным образованиям на изготовление проектно-сметной документации на ремонт ГТС была найдена. Соответствующие изменения готовятся на февральскую сессию. Это позволит нам участвовать в федеральных программах, привлекать федеральные средства», – отметил депутат. Присутствовавший на планерном совещании министр ГО и ЧС Кубани Сергей Капустин рассказал о том, что в целях выполнения поручения по расчистке русел рек от поваленных деревьев и других древесных остатков, подготовлены и проходят согласование изменения в постановление главы администрации «О финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в крае за счет средств, выделяемых из федерального и краевого бюджетов». Ими предусматривается выделение финансовых средств муниципалитетам на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в том числе на расчистку русел рек. По словам министра финансов, ведомство согласовало обсуждаемые изменения в госпрограмму. «Соответствующие изменения в государственную программу и в краевой бюджет согласованы нашим министерством и будут внесены на рассмотрение февральской сессии Законодательного Собрания», – сказал Сергей Максименко. «Нет сомнений, что эта программа будет востребована. Запланированные средства краевого бюджета в размере 20 млн. рублей на мероприятия по предоставлению субсидий муниципалитетам края на разработку проектной документации на капремонт ГТС – это хороший старт. Тот опыт, который мы в течение этого года наработаем, позволит нам кратно увеличить финансирование этой программы в будущем, тем самым привлечь к участию в ней большее количество муниципалитетов», – подвел итог обсуждению Юрий Бурлачко.

В утвержденной по итогам обсуждения резолюции парламентарии рекомендовали краевым министерствам природных ресурсов, ГО и ЧС и минфину продолжить работу по внесению озвученных изменений в госпрограммы, а после их принятия приступить к реализации намеченных мероприятий и адресно выделять финансовые средства на запланированные цели.

 

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