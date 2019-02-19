Историк моды Васильев прокомментировал смерть Карла Лагерфельда

Известный историк моды Александр Васильев отреагировал на известие о смерти знаменитого кутюрье Карла Лагерфельда. Васильев отметил, что Карл Лагерфельд был очень тесно связан с Россией. Ушел из жизни кутюрье Карл Лагерфельд

«Очень печальное известие. Карл был очень тесно связан с Россией. Его родители жили во Владивостоке. Впоследствии Лагерфельды по Транссибирской магистрали переехали в Германию. Он получил одну из ведущих премий еще в 1955 году. Еще тогда они с юным Ивом Сен-Лораном выделились в мире моды», - рассказал Александр Васильев.

Историк моды также отметил удивительные качества немецкого модельера: «Его работоспособность была удивительна. То, что создал в мире моды Карл, замечательно именно своей методичностью. Это мог сделать только немецкий дизайнер – очень французский в душе и очень немецкий внутри», - приводит его слова RT.