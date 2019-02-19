Из-за нехватки угля в забайкальском поселке Золотореченск ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в поселке Золотореченск Забайкальского края из-за нехватки угля в котельной. Его запасы почти закончились.

В ближайшее время региональные власти обещали решить проблему, сообщает ОТР.

Заметим, что это не первый подобный случай. Например, в прошлом году режим ЧС вводился сначала из-за ограничения подачи воды на котельную, затем – также, как и сейчас - из-за нехватки угля.