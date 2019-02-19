В Коломне супружеская пара отравилась неизвестным веществом

В Коломне мужчина и женщина отравились неизвестным веществом. В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства смерти супружеской пары, которая, возможно, отравилась незамерзайкой, сообщили в областном ГСУ СКР.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты бутылки из-под спиртосодержащей и незамерзающей жидкости», - говорится в материале. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как передает Телеинформ, в Иркутской области, селе Баклаши Шелеховского района при пожаре погибли двое мужчин.

В районе дома 80 по Каширскому шоссе на юге Москвы легковой автомобиль столкнулся с машиной «скорой помощи», передает НСН с ссылкой на Агентство «Москва».