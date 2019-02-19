За нескорую помощь придётся заплатить пациенту

На Камчатке создан прецедент, по которому станция скорой помощи выплатит денежную компенсацию родственникам погибшей из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи. Речь идёт о сумме больше миллиона рублей.



Анамнез таков. В середине 2016 года пожилой женщине стало плохо, вызвали бригаду скорой помощи. Врач оказал первую помощь и рекомендовал наблюдение у участкового терапевта. Через некоторое время женщине стало хуже, вторая бригада увезла её в больницу, где она спустя неделю умерла. Вскрытие показало серьёзное острое заболевание, которое не мог не заметить врач скорой при первичном осмотре. И если бы госпитализация состоялась вовремя, то жизнь человека можно было спасти.



Дети умершей подали в суд и выиграли дело, поскольку заключение патологоанатома неоднозначно говорило об упущенном для спасения человека времени. Поэтому суд присудил детям умершей компенсацию морального вреда по 700 тыс. рублей.



Тонкая грань между врачебной ошибкой, халатностью или неизбежностью нуждается в некоем регулировании и даже обязательном страховании врачей, над чем сейчас и работают законодатели.



