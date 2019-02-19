Жителям Челябинска начали выплачивать компенсации на подключение цифрового ТВ

Челябинцы начали получать выплаты в связи с переходом на цифровое телевидение. Напомним, с 3 июня в регионе перестанет вещать аналоговое телевидение. Те граждане, у которых нет телевизоров, поддерживающих этот формат, цифровых приставок или спутникового оборудования, могут обратиться в службы социальной поддержки. На сегодняшний момент в Челябинске выплаты получили 29 граждан на общую сумму 16 тысяч рублей. Еще 638 горожан обратились за разъяснениями по поводу компенсации.

В администрации города уточняют, что на выплаты могут претендовать льготные категории граждан: имеющие доход на одного человека ниже прожиточного минимума, инвалиды и участники Великой отечественной войны;вдовы погибших участников Великой Отечественной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Также челябинцам напоминают, что за бесплатной помощью по поводу подключения цифровых приставок, можно обратиться в «Ассоциации волонтеров Южного Урала» по номеру телефона 8 (951) 776-27-43.