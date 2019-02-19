Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что ответственность за публикацию фейковых новостей должна распространяться и на владельцев СМИ. Об этом он заявил на пленарном заседании палаты.

"Нам необходимо сделать все, чтобы возложить ответственность за распространение фейк-ньюс на те издания и должностных лиц, а может быть на собственника (о чем мы поговорим) тех изданий, которые распространяют недостоверную информацию", - сказал политик, цитирует "КП".

По его словам, пример с публикацией на одном из российских порталов о якобы обсуждаемом Государственной Думой РФ запрете на продажу автомобилей лицам, не имеющим места для парковки или гаража, показывает, насколько "общество не защищено" от недостоверных данных.

В декабре прошлого года в Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января. Ими предусмотрена ответственность за распространение заведомо недостоверной информации.