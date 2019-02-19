В Подмосковье мужчина вымогал у девушки 4 млн за ее интимные фото

В Московской области мужчина вымогал у девушки четыре миллиона рублей, угрожая распространить ее интимные фотографии и видео, как передает пресс-служба областного главка МВД.

«В 2016 году потерпевшая начала общаться на сайте знакомств с мужчиной, который впоследствии стал требовать у нее денежные средства за нераспространение ее фотографий и видео интимного характера в сети интернет», - рассказали в главке, уточнив, что сумма ущерба составила четыре миллиона рублей.

Девушка проживает в Королёве, отмечает сайт Подмосковье сегодня.