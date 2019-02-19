Что россиянам мешает стать счастливыми?

По индексу человеческого развития Россия занимает 49 место в мире. Это достаточно высокий показатель, но страну всё равно опережают ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия. Почему, чем мы хуже, чего не хватает, чтобы занять первые строчки в рейтинге ООН?



Благополучный индекс человеческого развития формируется из нескольких составляющих. Прежде всего - продолжительность жизни. В России она 72,7 года, между тем как в Израиле - 82,7 года, а там живут 20% выходцев из России. Значит, и мы тоже так можем, но что-то нам мешает.



А мешает, скорее всего, уровень благополучия. Валовой национальный доход на душу населения по паритету покупательной способности России составляет 24,2 тыс. долларов, а для сравнения в Норвегии он - 68 тыс. долларов. Есть к чему стремиться. Чем выше доходы населения, тем больше у них возможностей лечиться и учиться. Кстати, учёные доказали, что каждый дополнительный год образования тоже продлевает жизнь.



Для некоторых она очень короткая - речь о детский смертности. Россия на 49 месте по смертности детей до года. Наверное, она напрямую зависит и от текущих расходов государства на здравоохранение. В России - 5,6% ВВП, в Норвегии - 10%, в Швейцарии - 12,1%. По рекомендации ООН, этот показатель должен быть в коридоре 9-12% ВВП.



На образование мы тоже тратим немного - всего 3,8% ВВП, находясь на 88 месте в мире по доступности образования. Чтобы попасть в первую десятку, нужно тратить на образование 4,9-7,7% ВВП.



Вниз российский индекс счастья тянет уровень преступности. Количество убийств, число заключённых на 100 тыс. населения формируют общую картину безопасности, которая позволяет снять с окон решётки и спокойно ходить по ночам в тёмных переулках. В России пока с профилактикой преступности не всё в порядке.



Конечно же, на индекс счастья влияет удовлетворённость населения всеми вышеперечисленными параметрами - образованием, здравоохранением и т.п. У нас пока 35%. Конечно, статистику можно и подтасовать, но жить то от этого лучше не станем. Поэтому государству надо стремиться к хорошей жизни его подданных, что, наверное, будет отражено в очередном послании президента Федеральному собранию.



