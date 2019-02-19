В России предложили закрывать по выходным крупные супермаркеты

Член комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев выдвинул резонансную идею. Политик предложил закрывать крупные супермаркеты в России по выходным.

Алексей Кондратьев считает, что необходимо изменить схему работы российских супермаркетов. По его мнению, необходимо в этой сфере перенять опыт Германии и некоторых других западных стран, передает утром во вторник, 19 февраля, Агентство городских новостей "Москва".

Политик отметил, что в западных странах крупные сети перестают работать в 20.00 в пятницу и не открываются вплоть до утра понедельника.