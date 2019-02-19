В книгу рекордов благодаря валенку

Художница Валерия Лошак из Санкт-Петербурга попала в книгу рекордов Гиннесса. Поводом для этого послужил валенок. Об этом она сама сообщила на своей странице в социальной сети.

Как уточнила сама модельер, сначала организаторы отказались регистрировать рекорд, утверждая, что валенок не является обувью. Однако, художнице удалось доказать обратное, и все закончилось признанием уникального рекорда.

"Рекорд зафиксирован в деревне Верхние Мандроги Подпорожского района! Валенок официально занесен в книгу рекордов России!" - написала, добавив, что для этого была открыта специальная категория - "Largest Felt Boot".

Необычность данного аксессуара заключается в том, что он гигантский. Его высота составляет 3.2 метра, длина стопы равняется 2.5 метра. Весит это войлочное изделие рекордные для любого вида обувки 300 килограмм.

Создан валенок был более двух лет назад. И вот буквально на днях, продолжительные споры и пререкания закончились признанием уникального рекорда. Официальный диплом привезут в Северную столицу до конца месяца.