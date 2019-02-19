В челябинской клинике «Канон» пациенту заменили сустав

В челябинской клинике травматологии и ортопедии «Канон» прошла уникальная операция по замене плечевого сустава. Ее провел травматолог-ортопед из Чебоксар Николай Чирков и специалисты клиники.

Как сообщает агентство Полит74, челябинские доктора намерены поставить эти операции на поток. Длительность хирургического вмешательства составила полтора часа. Врачи заменили пациенту поврежденный плечевой сустав и поставили на его место имплант нового поколения из титана и кобальто-хромового сплава.

По словам главного врача клиники «Канон» Леонида Курзова, такие операции необходимы пациентам с повреждением или разрушением головки плечевой кости, страдающим остеоартрозом суставов с нарушением функции и болями. К медикам обращаются с этими проблемами люди пожилого возраста, либо пациенты, получившие травму суставов. После установления протеза люди, перенесшие операцию, получают подвижность суставов и избавляются от боли.

В клинике «Канон» операции планируется проводить регулярно. Для этого все хирурги проходят регулярное обучение и повышают свою квалификацию. Специалисты обмениваются опытом с ведущими специалистами российских и зарубежных клиник, что создает серьезные перспективы развития травматологии в Челябинской области.

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Канон»