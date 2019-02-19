За последние пять лет россияне стали реже вступать в брак

За минувшие пять лет граждане Российской Федерации стали реже вступать в брак. Согласно последней информации, о подобном положении вещей в стране свидетельствуют данные Министерства юстиции.

В прошлом году в РФ было заключено 967 056 браков, а это на 21 меньше, чем пять лет назад, когда показатель был 1 226 353. Уточняется, что сократилось также количество разводов. В 2013 году зарегистрировали 696 688 разводов, а в 2018 — 613 042, что на 12 процентов меньше.

Как отмечает RT, ссылаясь на заявление председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, такая тенденция может быть связана с демографической ситуацией. Молодые люди, которым сейчас 20-30 лет, родились в тяжелые 90-е годы, когда в России был невероятный провал по рождаемости.