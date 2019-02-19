Сегодня стало известно, что граждане России стали чаще менять имена. Согласно последней информации Министерства юстиции РФ, в стране увеличилось количество зарегистрированных актов о смене имени.

В ведомстве подчеркивается, что только в прошлом году на территории России было зафиксировано 87 574 акта о перемени имени, которое было дано при рождении. В 2017 году вышеуказанный показатель составлял 85 818, в 2016 году – 82 943, а в 2015 году – 81 229, передает RT.

В настоящий момент не уточняется, по каким причинам граждане Российской Федерации чаще всего принимают решение о смене имени.