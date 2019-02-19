СМИ: на фоне скандала Друзь покидает Россию

Магистр и знаток "Что? Где? Когда?" Александр Друзь пакует чемоданы перед отъездом в Калифорнию. После скандала с участием редактора "Кто хочет стать миллионером" он решил покинуть Россию. Вассерман предложил направить Друзя и Бера на программу с детектором лжи

Как сообщает издание Ura.ru, переезд в США никак не связан с громкой историей о подкупе. В США Друзь планирует провести мастер-класс и презентовать свою новую книгу для детей. Об этом написала его дочь.

На своей странице в одной из соцсетей Инна рассказала о предстоящей презентации детской книги отца "Эня, Томас и другие". Вход на презентацию будет стоить от $5, а книги Друзя можно приобрести за $20.

Мастер-класс же будет посвящен основным ценностям и систематике в подходе к вопросам воспитания подрастающего поколения, а также заблуждениям и всевозможным мифам, связанным с воспитанием детей.