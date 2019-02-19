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Ляйсан Утяшева: побег от одиночества

19 февраля 2019, 09:13 [«Аргументы Недели», Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Ляйсан Утяшева: побег от одиночества

Своей карьерой гимнастка Ляйсан Утяшева доказала – сдаваться не в её характере. Сегодня в качестве телеведущей она умпешно штурмует телевидение, сделала дерзкое танцевальное шоу, воспитывает детей. Чтобы завоевать своё «место под солнцем», она прошла через очень серьёзные испытания. Были и опасные травмы, и личные трагедии… Об этом она рассказала в интервью Алексии Мелевской и «Аргументам неделi».

- Закончив свою спортивную карьеру, вы активно развиваете себя на телевидении. Это ваши собственные амбиции или этому поспособствовал ваш супруг один из фронтменов шоу «ComedyClub» Павел Воля? Нет планов вернуться в спорт в качестве тренера?

- В моей жизни телевидение возникло ещё задолго до наших отношений с Пашей. После завершения спортивной карьеры в 19 лет я начала комментировать художественную гимнастику на НТВ+. Постоянно приглашали на федеральные каналы, звонили продюсеры, просили прийти и выручить. Потом началась работа в качестве ведущей на центральных телеканалах. Я сразу почувствовала, что телевидение абсолютно моя стихия. А вот в качестве тренера я пока себя не вижу. Но активно приглашают, и я езжу по стране и по миру со своими мастер-классами. Провожу встречи и семинары, рассказываю о здоровом питании, о спорте, о том, как восстанавливаться после травм. Делюсь той самой ценной информацией из собственного опыта. 

- Ваше танцевальное шоу Болеро критики называют провокационным и слишком смелым. Были даже случаи, когда зрители покидали зал. Как думайте с чем это связано?

- Знаете, когда я делаю проект, у меня нет задачи нравится всем. Я несу идею, свой смысл, делюсь тем, что прожила и осознала когда-то сама. С кем-то это созвучно, с кем-то мы можем не совпадать - как день и ночь. И это нормально. Любое искусство субъективно в своём восприятии. Да, мы создали провокационную постановку. Но провокация у нас строится не на эпатаже и скандальности, а идёт через смысловую нагрузку. Мы поднимаем болезненные для сегодняшнего времени темы. В мире, где так много шума, мы разучились слышать себя. Потребляем искусственные отношения, искусственные идеалы, забыв вкус настоящей любви, открытости и доверия. Кстати, уходили из зала как мы позже узнали, мамы с маленькими детьми. Они просто не прочитали информацию о нас и не заметили на афишах 18+. 

- В вашем шоу есть сцены с явным сексуальным подтекстом. Нетрадиционная ориентация в них тоже затрагивается. А как вы относитесь к подобного рода отношениям? Не считаете это распущенностью или психологическим заболеванием?

- Я не имею права никого осуждать или оценивать выбор каждого человека. А вот что касается шоу, то думаю, лучше прийти и посмотреть. И тогда подобные вопросы сами собой отпадут... У нас в нём нет никаких специальных акцентов. Мы показываем только то, что происходит в обществе сегодня.

- На мой взгляд Болеро – это прежде всего история про одиночество. А что вы знаете про одиночество? У вас были драмы, но вы вряд ли были одиноки…

- Вы довольно точно определяете. Да, мы в постановке изучаем природу одиночества, страха, страсти и любви…Всегда ли его плечо – это лекарство от одиночества. И где та грань между любовью и желанием обладать? Конечно, история моей героини – это не автобиография. Я скорее, проводник. Но когда танцую, то проживаю все это и знаю, о чём говорит язык тела. Конечно, у меня были и драмы. И когда ты вся красивая и нарядная с мероприятия приходишь домой. А тебя, кроме мамы, никто и не ждёт. Ты плачешь в подушку. И, конечно, два года восстановления после травмы на ногах. На костылях. Когда твои сверстницы бегают на свидания. А ты не знаешь, сможешь ли не только когда-нибудь встать на каблуки, а вообще ходить не хромая. Это такое тотальное состояние, погружение в себя. Когда ты лицом к лицу со своими страхами и тебе не сбежать и не скрыться от этого за внешними громкими событиями. Ты, палата, врачи… Твоё одиночество... 

- Вас часто предавали? Как считаете, почему эти люди так с вами поступали? Общаетесь с ними сегодня?

- Конечно, были предательства. А у кого их не было? Покажите этих счастливых людей. (Улыбается). Ведь большое или маленькое, не имеет значение. Мне вот повезло. Каких-то глобальных таких потрясений не было. Вот что считать за предательство? Подруга в первом классе пересела за парту к другой девочке или парень в одиннадцатом стал встречаться из параллельного класса? Обиды нельзя взвесить и оценить, ведь ты всегда испытываешь боль. Я просто в какой-то момент устала хранить эти воспоминания и эмоции. Зачем? Почему я просто не могу идти вперёд и не оглядываться? Ведь сама выбирала людей, входила в отношения, подпитывала иллюзии и сопротивлялась очевидным фактам. Ну вот просто не хотела видеть правду. Чьи-то действия не соответствовали моим представлениям и ожиданиям. Сейчас уже даже смешно вспоминать и разбирать эти ситуации. Тратить на это время. Все это было разрушением моих же собственных иллюзии, не больше. И знаете, больше не хочу в это играть. Все эти «застревания» мешают. Мешают радоваться жизни, реализовывать новые проекты, открываться новым людям в своей жизни.

- А вы способны на ревность или ваше спортивное прошлое способствуют тому, чтобы вы всегда держали эмоции под контролем?

- Ооооо, какой вопрос! (Смеётся). Вы же не поверите, если вам отвечу, что поводов просто нет. Вообще, я живой человек, с живыми эмоциями. Могу быть сильной, слабой, чувственной, какой угодно. И на ревность способна. Но вот знаете, это уж совсем разрушающая эмоция. И тебя, и человека, на кого она направлена. Для меня отношения в любви – это партнёрство и доверие в первую очередь. Иначе – клетка, в которой начинаешь задыхаться и перестаёшь творить, радоваться. И всё равно отношения без доверия рано или поздно приведут в тупик. Тут надо быть честными с собой и уважать человека с которым идёшь по жизни.

- Вы трепетно относитесь к воспитанию детей. Как планируйте их ограждать от опасных соблазнов и защитить от подмены понятий, которые сегодня активно продвигают в обществе?

- Оградить от чего-то невозможно. Я по крайней мере, в это не особо верю. Вот как возможно просчитать свою, а тем более чужую жизнь? Всё, что я могу дать своим детям – это любовь. Могу поделиться счастьем, своими взглядами и ценностями, но когда я это проживаю. А не на словах. И лучшая защита для ребёнка – это всё же здоровые и любящие отношения между родителями в семье. Когда каждый ценен и важен. Дети впитывают всё без слов. Им важна атмосфера. Лекции, поверьте, не работают с ними, если наши слова расходятся с действиями. Основные понятия и тот самый стержень всё же закладываются в семье. Я не сторонник перекладывать ответственность только на школу или на окружение во дворе. 

- Сегодня многие говорят о патриотизме. А как вы его видите? Патриотом какой страны являетесь и в чём он сегодня у вас проявляется?

- Для меня - это в первую очередь любовь. Человек, который любит себя и наполнен любовью, любит и свою семью, свой дом, свой район, город, страну, землю, планету…А если в нём этого нет, то о каком патриотизме можно говорить. Мы много путешествуем всей семьей. Недавно побывали в Новой Зеландии, познакомились с племенем Маори. Прониклись их обычаями и традициями. У них нет понятия патриотизма. Они несут свои древние знания о мире и вселенной. Говоря о том, что все явления взаимосвязаны, что человек един с природой, стихиями, со всеми видимыми и невидимыми проявлениями. Это как в фильме «Эффект Бабочки». Мне кажется, мы иногда даже не догадываемся, как даже на уровне наших мыслей мы можем влиять на окружающее нас пространство. 

- Вы часто гастролируйте и видите, как живут люди не только в пределах МКАД. На ваш взгляд какая социальная проблема является в нашей стране наиболее острой? Как видите её решение?

- Считаю, каждый должен заниматься своим делом. Тем, что лучше всего у него получается. Давать советы – самое неблагодарное. Я могу помочь человеку похудеть, восстановиться после травмы, поделиться своими методами и техниками, что я сама прошла. Я верю в искусство маленьких шагов и то, что все начинается с нас. Хочешь что-то изменить, меняйся сам. Поэтому не хочу превращаться в диванного советчика в духе «капитан очевидность».

- Если бы у вас была возможность обратиться к нашему министру Культуру о чём бы вы его попросили?

- Увеличить количество современных, оборудованных и красивых театров, культурных пространств по всей России.  Не ДК имени Ленина, к примеру, которых ещё так много.  Только из-за технических моментов иногда просто невозможно вывести большой проект в другие города с населением до миллиона. 

- Продолжите фразу - Чтобы стать счастливой мне пришлось…

- Прожить тридцать три года, найти своих людей и успокоиться. (Смеётся). Я бы не смогла оценить то счастье, которое есть у меня сейчас без прожитого опыта. Не пройдя все взлёты и падания, без осознания принятия всех этих ситуаций.

Беседовала Алексия МЕЛЕВСКАЯ

 

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