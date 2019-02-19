ФАС объяснила россиянам, почему рост цен на продукты это хорошо

В Федеральной антимонопольной службе объяснили россиянам, почему так катастрофически растут цены на продукты в магазинах. По словам замруководителя ведомства Андрея Цыганова, потребитель должен понимать, что все это делается ради развития производства, а при низких ценах оно ну никак не может двигаться вперед.

«Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать своё производство и, самое главное, чтобы развивать его», — цитирует слова чиновника телеканал 360. Кроме того, он заметил, что «колебания» цен - это нормальное явление для рынка. А вот если стоимость держится на одном уровне и не меняется, ведомство сразу обращает внимание, так как за этим может скрываться картельный сговор. И все же Цыганов все же не мог не согласиться, что для потребителя рост цен несет негативную окраску.

Однако по данным Росстата, «колеблются» цены исключительно в одну сторону. Только с начала этого года цена на мясо и птицу выросла на 9,7%, а стоимость яиц увеличилась на 25,9%. Представитель ФАС объясняет такой рост стоимости продуктов активным развитием сектора, хотя экономика нас учит, что все происходит с точностью наоборот.