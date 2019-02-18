Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни

Эксперты составили рейтинг регионов России по качеству жизни. Ведущие позиции в списке ожидаемо заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сообщает РИА Новости.

Каждый субъект Российской Федерации оценивался по 70 показателям на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников по стобалльной системе. Каждый российский регион занял свое место в списке в соответствии с набранными баллами.

Наивысшие оценки получили Москва, Санкт-Петербург и Московская область, набравшие более 70 баллов. Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области вошли в первую десятку рейтинга. Эксперты отметили наиболее развитую инфраструктуру, экономику и социальную сферу в этих регионах.

В последнюю десятку рейтинга регионов России по качеству жизни вошли Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкалье, Карачаево-Черкесия и Тува.