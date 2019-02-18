Зрители шоу «Поле чудес» набросились на еду, выставленную на барабане во время передачи. После окончания съемок зрители ринулись к угощению, которое привезли участники шоу для Леонида Якубовича и стали хватать еду. Многие пытались распихать «добычу» по пакетам и сумкам.

Видео, которое в Сети уже назвали «Сектор «Еда»»! выложил в Facebook журналист Алексей Нарышкин. И многие просто недоумевали: «И это москвичи, а если бы в студии были пенсионеры из глубинки?», «Покажите это Лаврову и Захаровой. Даже жители столицы дерутся за еду».

Но многие посчитали, что ничего страшного в этом видео нет, зрители получают за работу всего 500 рублей, а сидят голодными весь день на записи программы, вот их и прорвало. «А нужно эту еду под бульдозерами уничтожать? Или Якубовичу на правах ведущего забирать все себе?», — возмутились пользователи.

Кстати, сам бессменный ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович отказался комментировать скандальное видео.