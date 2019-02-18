Судмедэксперты дали заключение, были ли запрещенные вещества в крови Децла

"Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" провело исследование образцов крови рэпера Децла на предмет содержания в них запрещенных веществ и препаратов и выдало официальное заключение. В крови рэпера следов наркотивов не обнаружено, таков вердикт судмедэкспертов.

Кроме того, специалисты проверили стаканы, из которой Кирилл Толмацкий пил перед смертью. Из его гримерки изъяли всю посуду - бокалы с вином, колой и чашки с кофе. Нигде никаких следов запрещенных препаратов не нашли.

Сомнение вызывал лишь стакан с яблочным соком. По мнению сотрудников лаборатории, там присутствует небольшой белый осадок, однако скорее всего это обезболивающие, принимал музыкант после выступления. Эти образцы также отправят на дополнительную экспертизу в несколько российских лабораторий, сообщает Telegram-канал "Mаsh".