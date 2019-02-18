Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц. Теперь все отели на территории Российской Федерации должны будут в обязательном порядке получать «звезды».

«Я утвердил положение о классификации гостиниц. Теперь все отели должны будут получать эти так называемые звезды, причем в обязательном порядке», - заявил сегодня Дмитрий Медведев.

Ранее присвоение звезд гостиницам проводилось в добровольном порядке. Теперь же все гостиничное хозяйство на территории Российской Федерации должно быть приведено в соответствие с этим документом и развиваться на базе нормативных требований, поскольку этот вопрос в значительной степени связан с безопасностью страны, сообщает ТАСС.