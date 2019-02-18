У женщины украли ребёнка в уплату долга

Самосуд устроили две знакомые женщины, которым она задолжала достаточно крупную сумму денег в размере 700 тысяч рублей. Женщина Всеволожска Ленинградской области не смогла вовремя вернуть долг и лишилась ребёнка.

Началось всё с того, что к женщине пришли две её знакомые и попросили вернуть одолженные раньше деньги. Но у должницы не оказалось такой суммы. Тогда женщины силой отобрали у неё годовалую дочь и мобильный телефон, передаёт Мир24.

Полицейским быстро удалось поймать женщин. Девочке не причинили никакого вреда, сейчас она уже находится с матерью. Что же касается женщин, то с них взяли обязательства о явке.