В Митрансе подумали об удобстве пассажиров и решили изменить условия оплаты

В Министерстве транспорта России решили сделать оплату проезда проще. Нововведение затронет тех пассажиров, которые ездят на электричке с пересадкой на метро.

У таких пассажиров оплату проезда предложили списывать в конце поездки, а не вначале, как все уже привыкли. В Минтрансе считают, что так будет удобнее для пассажиров. Особенно, если в ходе поездки планы резко изменились.

Решение ведомства коснется пассажиров, которые оплачивают проезд при помощи бесконтактной смарт-карты, транспортной или платёжной карты и электронного гаджета, сообщает РИА Новости. Соответствующий приказ уже зарегистрирован в Минюсте.