Как покупателей обманывают надписи на этикетках

Не верь глазам своим, читая в магазинах этикеты. Там такое напишут... Экологи, защитники прав потребителей, юристы обнаружили доселе неизвестные природе и науке элементы, которые существуют разве только в маркетинге.



Так, в состав одного из популярных шампуней респектабельного бренда входят дикий черный сахалинский кедр, морошка вулканическая, горный репейник. Когда производителя подняли на смех в интернете, он оправдался, что в описании содержится уточнение места произрастания сырья, а в составе описано точное название. Удивление также вызывают такие ингредиенты, как дикий красный японский можжевельник, экстракт жемчуга - представляете, сколько его надо на бутылку шампуни, - гиалуроновая кислота. Такими звучными и даже зазывными компонентами покупателю просто пудрят мозги.



В пищевой промышленности тоже есть свои нюансы. Так, производители часто любят указывать на упаковках "Без ГМО", "Эко", "Халяль", "Чистый продукт", "Без хлора", "Без гормонов роста", что сразу увеличивает привлекательность товара. Однако на месте проверить правдивость этих надписей у покупателя нет возможности. Государство ужесточает ответственность производителей за обман покупателя, но пока не будет реальных механизмов и реальных примеров, с мёртвой точки это не сдвинешь. Сейчас недоверчивый покупатель даже знаку качества не доверяет. Всё подделывают. И как же быть? Есть два решения -либо верить надписям, либо не верить. И в случае сомнений помогать Роспотребнадзору, сигнализировать о странных товарах на полках магазинов.



