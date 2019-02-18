В Иркутской области полицейские изъяли две тонны черной икры
18 февраля 2019, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]
2 тонны черной икры изъяли сотрудники полиции в Иркутской области. За последние двадцать лет это крупнейшая партия. Её стоимость примерно 100 миллионов рублей.
Водитель, который перевозил товар из Читы в Новосибирск, предъявил документы на горбушу. Однако полицейские обнаружили более 100 контейнеров с черной икрой и замороженную рыбу осетровых видов, как передает ОТР.
Также в Ольхонском районе семерых водителей оштрафовали за незаконную перевозку пассажиров через ледовую переправу на остров Ольхон. Об этом сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.