Жители России в ночь на 19 февраля смогут наблюдать суперлуние

В ночь на 19 февраля жители России смогут наблюдать суперлуние. Самая большая Луна 2019 года всю ночь будет сиять в созвездии Льва, подойдя к Земле на минимальное расстояние.

Приближающееся суперлуние уникально тем, что близкие совпадения фазы полнолуния и момента прохождения Луной перигея (минимального расстояния до Земли) случаются довольно редко. В 2019 году всего два суперлуния, и первое уже прошло 21 января, совпав по времени с полным затмением Луны.

Второе суперлуние 2019 года можно будет наблюдать при ясной погоде в ночь на 19 февраля. Луна будет находиться на расстоянии 356761 километр от Земли. «В моменты суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем когда Луна находится в апогее (самой удаленной точке от Земли)», - сообщила пресс-служба Московского планетария.