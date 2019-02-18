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Жители России в ночь на 19 февраля смогут наблюдать суперлуние

18 февраля 2019, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Жители России в ночь на 19 февраля смогут наблюдать суперлуние
Pixabay.com

В ночь на 19 февраля жители России смогут наблюдать суперлуние. Самая большая Луна 2019 года всю ночь будет сиять в созвездии Льва, подойдя к Земле на минимальное расстояние.

Приближающееся суперлуние уникально тем, что близкие совпадения фазы полнолуния и момента прохождения Луной перигея (минимального расстояния до Земли) случаются довольно редко. В 2019 году всего два суперлуния, и первое уже прошло 21 января, совпав по времени с полным затмением Луны.

Второе суперлуние 2019 года можно будет наблюдать при ясной погоде в ночь на 19 февраля. Луна будет находиться на расстоянии 356761 километр от Земли. «В моменты суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем когда Луна находится в апогее (самой удаленной точке от Земли)», - сообщила пресс-служба Московского планетария.

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