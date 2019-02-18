Жители России заступились за 92-летнюю пенсионерку

Граждане России создали петицию, посвящённую защите 92-летней пенсионерки-инвалидки из Татарстана. Дело в том, что её по решению суда выселяют из аварийного дома, при этом не предоставив достойной альтернативы.

Несколько лет назад дочь пенсионерки Марфуги Гадиевой проводила независимую экспертизу, по результатам которой дом признали пригодным для жизни. Однако ни это, ни заявления жильцов не повлияли на решение суда – расселить!

Взамен трёхкомнатной квартиры пенсионерке предложили выбор: 748 тысяч рублей или маленькую однокомнатную квартиру, сообщает Lenta.Ru. Такой неравный обмен власти Зеленодольска оправдывают отменой правила выдавать переселённым гражданам равное по площади жильё.