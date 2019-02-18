Украл из Третьяковки картину ради хайпа

Денис Чуприков рассказал, что украл ил Третьяковской галереи картину «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи лишь для того, чтобы привлечь внимание к собственной персоне.

«Я полностью признаю свою вину, мне просто хотелось привлечь внимание к своей персоне, хайп», - рассказал мужчина в суде. Ранее Чуприков заявлял, что пошёл на похищение для того, чтобы встретиться с президентом страны, передаёт Lenta.Ru.

Также Чуприков признался, что попал в Третьяковку без билета. Это он объяснил тем, что «немного обладает гипнозом». Выбор на картину Куинджи, по словам мужчины, пал интуитивно.

Денис Чуприков по решению Таганского суда арестован до 27 марта.